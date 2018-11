Nach Lungenembolie: Noch kein Marozsan-Comeback bei DFB-Frauen

Harsewinkel (SID) - Die nach einer Lungenembolie in die Frauenfußball-Nationalmannschaft zurückgekehrte Kapitänin Dzsenifer Marozsan (26) wird im anstehenden Länderspiel gegen Italien am Samstag (16.00 Uhr/ARD) in Osnabrück noch nicht zum Einsatz kommen. "Es ist noch zu früh für die Nationalmannschaft, aber es ist sehr schön, wieder bei der Mannschaft zu sein", sagte die Mittelfeldspielerin von Champions-League-Sieger Olympique Lyon bei einer Medienrunde in der Klosterpforte in Ostwestfalen.

Marozsan wird gegen Italien nicht zum Einsatz kommen © SID

Nach ihrer schweren Erkrankung Mitte Juli hatte Marozsan drei Monate pausieren müssen. Nach Absprache mit ihrem Verein tritt sie bereits einen Tag vor dem zweiten Test der DFB-Frauen gegen Spanien (16.00 Uhr/ZDF) am Dienstag in Erfurt die Rückreise nach Frankreich an. Vom Leistungsvermögen her stehe sie nach der "sehr schwierigen Zeit" mittlerweile bei "65 bis 70 Prozent".

Für Lyon hat die 86-malige Nationalspielerin Mitte Oktober im Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam ihr Comeback gegeben. Am vergangenen Samstag erzielte sie beim 5:0 des französischen Serienmeisters gegen Dijon ihr erstes Saisontor.