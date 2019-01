Nach Magen-OP: Maradona zurück in Mexiko

Mexiko-Stadt (SID) - Fußball-Weltstar Diego Maradona ist rund drei Wochen nach seiner Magen-Operation nach Mexiko zurückgekehrt. Dort tritt er als Trainer mit dem Zweitligisten Dorados de Sinaloa am Samstag bei Potros UAEM an.

Hat in Mexiko noch viel vor: Diego Maradona

"Wir haben ein Team für den Aufstieg geschaffen. Das ist, was wir wollen", sagte Maradona wartenden Reportern am Freitag bei seiner Ankunft am Flughafen in Mexiko-Stadt.

Maradona war am 13. Januar aus einem Krankenhaus in Buenos Aires entlassen worden. Anfang des Jahres war beim argentinischen Fußball-Idol, das seit Jahren mit labiler Gesundheit zu kämpfen hat, im Rahmen einer Routineuntersuchung angeblich eine Magenblutung entdeckt worden.