Nach Missbrauchsvorwürfen: Niederländischer Turnverband suspendiert Nationaltrainer

Köln (SID) - Der niederländische Turnverband KNGU hat sämtliche von den jüngsten Missbrauchsvorwürfen betroffenen Trainer beurlaubt, darunter Goldtrainer Vincent Wevers und Gerben Wiersma. Darüber hinaus leitete der Verband eine unabhängige Untersuchung ein, um die Vorwürfe zahlreicher ehemaliger Turnerinnen zu klären.

"Wenn wir wirklich eine Veränderung wollen, können wir keine halbe Maßnahmen nehmen", erklärte die KNGU-Vorsitzende Monique Kempff am Mittwoch. Auch das niederländische Sportschiedsgericht werde eingeschaltet.

Die ehemalige Turnerin Joy Goedkoop hatte am Sonntag in einem TV-Interview erklärt, sie sei von Wevers im Kindesalter während der Einheiten geschlagen und getreten worden. Goedkoop wurde von ihrem siebten bis zu ihrem zwölften Lebensjahr in Oldenzaal vom Vater der Rio-Olympiasiegerin Sanne Wevers ausgebildet.

Danach wechselte sie nach Heerenveen, wo sie unter Wiersma trainierte. "In Heerenveen war die körperliche Gewalt vorbei, aber auch dort war es unmenschlich", klagte Goedkoop: "Es gab keinen Platz für Müdigkeit, Verletzungen und andere Gefühle."

Zuletzt hatte sich auch Reck-Olympiasieger Epke Zonderland (34) zu den Vorwürfen geäußert. "Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich sie nicht zum Turnen schicken. Bei den Frauen war es strenger als bei den Männern. Und es passierten Sachen, die nicht gut waren. Bei uns war es unbefangener und entspannter", sagte Zonderland bei NOS Sport.