Nach Neymar-Ausfall: Auch Mbappe gegen RB Leipzig nicht dabei

Paris (SID) - Nach Neymar fällt in Kylian Mbappe auch der zweite Superstar von Paris St. Germain für das Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei RB Leipzig aus. Wie PSG am Dienstag mitteilte, kann der französische Weltmeister wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel nicht auflaufen. Die Blessur hatte sich Mpappe im Ligaspiel am vergangenen Wochenende beim FC Nantes (3:0) zugezogen.

Mbappe wird gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung stehen © SID

Der Ausfall von Neymar, der aktuell mit Adduktoren-Problemen pausiert, stand schon vorher fest. Ebenfalls nicht mit nach Leipzig reisen werden der deutsche Nationalspieler Julian Draxler (Reha) sowie die ebenfalls angeschlagenen Marco Verratti und Mauro Icardi.