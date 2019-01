Nach Old Firm: Polizei ermittelt wegen Beleidigung des Schiedsrichters

Glasgow (SID) - Schiedsrichter John Beaton ist nach dem Stadtderby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic (1:0) am letzten Dezember-Wochenende massiv beleidigt worden. Das bestätigte die schottische Polizei, die in dieser Angelegenheit gegen einen 36 Jahre alten Celtic-Anhänger ermittelt.

Schiedsrichter John Beaton ist massiv beleidigt worden © SID

Der Mann soll den Referee, dessen Kontaktdaten nach dem 415. Old Firm im Internet veröffentlicht worden waren, am Telefon und in schriftlicher Form übelst beschimpft haben. Die Anhänger von Titelverteidiger Celtic fühlten sich vom Schiedsrichter benachteiligt und hatten nach dem Abpfiff im Ibrox-Stadion ihrem Unmut lautstark Luft gemacht.