Nach Olympia-Silber: DEB-Team klettert in der Weltrangliste auf Platz sieben

Pyeongchang (SID) - Die deutschen Eishockey-Helden sind mit ihrem sensationellen Olympia-Silber von Pyeongchang in der Weltrangliste auf den siebten Platz geklettert - ihre beste Platzierung seit Einführung des Rankings. Mit 3610 Punkten zog die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Erzrivalen Schweiz (3405) vorbei. Vor dem Amtsantritt von Bundestrainer Marco Sturm 2015 hatte das deutsche Team noch auf Platz 13 gelegen.

Deutschland klettert dank Silber in der Weltrangliste © SID

Der entthronte Olympiasieger Kanada (4045), der sich in Südkorea nach dem Halbfinal-Aus gegen die DEB-Auswahl mit Bronze begnügen musste, führt die Rangliste weiter vor dem Pyeongchang-Sieger Russland (4040) an. Weltmeister Schweden (3850) blieb trotz des Viertelfinal-K.o. gegen Deutschland Dritter. Die ersten Neun nach der WM 2020 qualifizieren sich direkt für die Winterspiele 2022 in Peking. Für die Reise nach Pyeongchang hatte die deutsche Mannschaft 2016 noch das Qualifikationsturnier in Lettland gewinnen müssen. - Die Weltrangliste der IIHF:

1. (1.) Kanada 4045 Punkte, 2. (2.) Russland 4040, 3. (3.) Schweden 3850, 4. (4.) Finnland 3820, 5. (6.) Tschechien 3740, 6. (5.) USA 372), 7. (8.) Deutschland 3610, 8. (7.) Schweiz 3405, 9. (9.) Norwegen 3310, 10. (11.) Slowakei 3220.