Nach Play-off-Einzug: Seahawks verlängern mit Carroll

Seattle (SID) - Die Seattle Seahawks aus der US-Football-Profiliga NFL haben Chefcoach Pete Carroll langfristig an sich gebunden. Der Vertrag mit dem 67-Jährigen wurde bis 2021 verlängert und soll elf Millionen Dollar (9,66 Millionen Euro) pro Jahr wert sein.

Pete Carroll bleibt bis 2021 Coach der Seahawks © SID

Die Seahawks hatten am Sonntag durch einen 38:31-Sieg gegen die Kansas City Chiefs den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht. "Es gab nicht viele Leute, die uns eine Chance gegeben haben, jetzt in dieser Position zu sein. Aber die Jungs in der Umkleide schon", sagte Carroll.

Carroll, der die Seahawks 2014 zum ersten Superbowl-Sieg der Klubgeschichte geführt hatte, hat in der regulären Saison eine Gesamt-Bilanz von 88 Siegen, 54 Niederlagen und einem Unentschieden. In den Play-offs feierte Carroll neun Siege bei fünf Niederlagen. Damit ist er der erfolgreichste Seahawks-Trainer seit Gründung der Franchise im Jahr 1976. In neun Jahren als Trainer in der Westküsten-Metropole erreichte Carroll sieben mal die Play-offs.