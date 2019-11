Nach Pleite gegen Mainz: Schreuder erwartet Reaktion gegen Düsseldorf

Sinsheim (SID) - Trainer Alfred Schreuder vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim erwartet im Punktspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/Sky) eine Antwort seiner Schützlinge auf die zurückliegende Pleite gegen den FSV Mainz 05 (1:5). "Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Mannschaft eine positive Reaktion zeigen wird", sagte der Niederländer am Donnerstag.

Alfred Schreuder ist von seinem Team überzeugt © SID

Vor der bisher höchsten Heimniederlage in der Bundesliga-Geschichte der TSG hatten die Kraichgauer sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen. Mit Blick auf die Fortuna lobte Schreuder deren Coach Friedhelm Funkel: "Düsseldorf macht seit eineinhalb Jahren einen tollen Job in der Bundesliga. Friedhelm Funkel führt das Team mit viel Leidenschaft und Disziplin."