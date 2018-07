Nach Pliskova-Aus: Top-10 der Setzliste in Wimbledon ausgeschieden

Wimbledon (SID) - Karolina Pliskova ist beim Tennis-Turnier in Wimbledon als letzte Spielerin der Top-10 der Setzliste ausgeschieden. Die an Nummer sieben eingestufte Tschechin unterlag in der Runde der letzten 16 gegen Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 20) 3:6, 6:7 (1:7).

Karolina Pliskova scheidet im Achtelfinale aus © SID

Die am höchsten notierte Spielerin im Feld ist damit Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11). Die Weltranglistenzehnte bestritt allerdings am Nachmittag noch ihre Achtelfinal-Partie gegen Belinda Bencic (Schweiz).

In der ersten Woche hatte es bei dem prestigeträchtigen Rasen-Major eine in der 50-jährigen Geschichte der Open-Ära einmalige Serie an Favoritinnenstürzen gegeben. Neun der ersten zehn gesetzten Spielerinnen waren spätestens nach der dritten Runde ausgeschieden.