Nach Quali-Sieg: Wellinger verzichtet auf Eröffnungsfeier

Pyeongchang (SID) - Skispringer Andreas Wellinger verzichtet nach seinem Sieg in der Qualifikation für die Normalschanze auf eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier bei den Olympischen Winterspielen am Freitag (20.00 Uhr Ortszeit/12.00 MEZ) in Pyeongchang. "Ich will mich auf den Wettkampf vorbereiten. Ich bin hier, um Wettkämpfe zu springen", sagte Wellinger nach seinem Erfolg am Donnerstag vor dem polnischen Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch.

Bundestrainer Werner Schuster hat es seinen Athleten freigestellt, ob sie einen Tag vor dem Springen am Samstag (21.35 Uhr Ortszeit/13.35 MEZ) an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Richard Freitag (Aue), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Karl Geiger (Oberstdorf) werden trotz des Wettkampfes rund 24 Stunden später an der Zeremonie teilnehmen.