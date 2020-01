Nach Radonjic-Entlassung: Nächste Niederlage für Bayern-Basketballer

Köln (SID) - Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Dejan Radonjic hat der deutsche Basketballmeister Bayern München in der EuroLeague trotz einer couragierten Leistung die zwölfte Niederlage im 18. Saisonspiel und die vierte in Folge kassiert. Gegen Titelverteidiger ZSKA Moskau verloren die Schützlinge des bisherigen Co-Trainers Oliver Kostic 77:84 (25:41). Bester Werfer der Bayern war Greg Monroe (20 Punkte).

Vor 5853 Zuschauern im Audi Dome beherrschten die Russen die Partie in der ersten Halbzeit klar und führten komfortabel mit 16 Punkten. In der zweiten Hälfte jedoch erwachte der Kampfgeist der Bayern, während ZSKA völlig den Faden verlor. Punkt um Punkt kam München bei seiner Aufholjagd heran, in der 36. Minute sogar bis auf einen Punkt. Doch in der entscheidenden Phase agierte Moskau cleverer und brachte den zwölften Erfolg routiniert nach Hause.

Die Bayern hatten sich am Dienstag von Dejan Radonjic getrennt. Zweimal hatte der 49-jährige Montenegriner die Mannschaft nach seinem Amtsantritt im April 2018 zum deutschen Meistertitel geführt. Aktuell steht sie in der Bundesliga mit 14 Siegen aus 14 Spielen wieder an der Spitze. Doch international hinken die Münchner ihren Zielen weit hinterher, das angestrebte Viertelfinale liegt derzeit außer Reichweite.