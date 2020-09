Nach Reisewarnung für Budapest: UEFA hält an Supercup-Plänen fest

Frankfurt/Main (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hält trotz der deutschen Reisewarnung für Budapest an der geplanten Austragung ihres Supercups mit Zuschauern in der ungarischen Hauptstadt fest. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. Demnach soll die Partie zwischen Champions-League-Sieger Bayern München und Europa-League-Gewinner FC Sevilla am 24. September in der Puskas Arena ausgetragen werden.

Im Supercup trifft der FC Bayern auf den FC Sevilla © SID

30 Prozent der Kapazität von 67.000 Plätzen könnten belegt werden, den Bayern wurden 4500 Eintrittskarten zur Verfügung gestellt. "Die UEFA ist mit Bayern München in Kontakt", teilte der Verband mit: "Die Auswirkungen der Entscheidung der deutschen Behörden auf die Fans, die Tickets erworben haben, wird erörtert. Weitere Informationen wird es zu gegebener Zeit geben."

Budapest steht auf der aktualisierten Liste des Robert Koch-Instituts und ist von der Bundesregierung zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Ungarn hatte aufgrund steigender Corona-Infektionen Anfang September die Grenzen für Ausländer geschlossen.