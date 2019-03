Nach Renn-Absagen: Shiffrin fällt die dritte Kugel ins Bett

Sotschi (SID) - Im Bett zum dritten Triumph im Gesamtweltcup: Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin ist nach den witterungsbedingten Rennabsagen beim Weltcup im russischen Sotschi zu Hause die große Kristallkugel in den Schoß gefallen. "Das ist eine seltsame Sache", sagte die immer noch erst 23 Jahre alte Amerikanerin in einem Video, das sie über die Sozialen Medien streute: "Ich sitze hier in meinem Bett, und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich gerade irgendwas geleistet."

Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Kombination © SID

Das hatte sie zwar nicht am Samstag, als ihr der dritte Gesamtsieg nach 2017 und 2018 wegen der Absage des ersten in der Olympiastadt von 2014 angesetzten Super-G nicht mehr zu nehmen war. Doch die ganze Saison, das gab auch die häufig bescheiden auftretende Olympiasiegerin zu, sei durchaus "spektakulär" verlaufen. 14 Siege (Rekord) und drei weitere Podestplätze bei 21 Starts im Weltcup sprechen eine eindeutige Sprache. Sie könnte jetzt wilde Freudentänze aufführen, meinte Shiffrin mit einem Lächeln, "aber das will ja niemand sehen."

Schon vor der Absage des zweiten Super-G am Sonntag wegen der nach starken Schneefällen zu weichen Piste war Shiffrin, die nicht nach Sotschi gereist war, der Hattrick sicher. Die zweimalige Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin liegt bei nunmehr noch sechs ausstehenden Rennen uneinholbare 719 Punkte vor der zweitplatzierten Slowakin Petra Vlhova. In der "ewigen" Bestenliste hat Shiffrin noch Österreichs "Jahrhundertsportlerin" Annemarie Moser-Pröll (sechs Gesamtsiege) und Lindsey Vonn (USA/vier) vor sich.