Nach Rennen-Absage: Shiffrin gewinnt Gesamtweltcup im Bett

Sotschi (SID) - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin steht vorzeitig und zum dritten Mal nacheinander als Siegerin im Gesamtweltcup fest. Die immer noch erst 23 Jahre alte Amerikanerin profitierte am Samstag von der Absage des ersten von zwei Super-G-Rennen in Rosa Chutor bei Sotschi/Russland. Wie der Ski-Weltverband FIS später mitteilte, wird der Wettbewerb nicht nachgeholt, bis zum Saisonende stehen damit noch maximal sieben Rennen aus.

Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Kombination © SID

"Das ist eine seltsame Sache", sagte Shiffrin in einem Video, das sie über die Sozialen Medien streute. "Ich sitze hier in meinem Bett und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich gerade irgendwas geleistet. Aber die ganze Saison war spektakulär." Sie könnte jetzt auch wilde Freudentänze aufführen, ergänzte Shiffrin, "aber das will ja niemand sehen."

Shiffrin liegt im Gesamtweltcup 719 Punkte vor Petra Vlhova aus der Slowakei. Sie kann in den ausstehenden Rennen damit nicht mehr eingeholt werden. Shiffrin zieht mit ihrer dritten großen Kristallkugel mit Petra Kronberger (Österreich), Janica Kostelic (Kroatien) und Vreni Schneider (Schweiz) gleich. Mehr Gesamtweltcup-Siege haben nur Annemarie Moser-Pröll (Österreich/6) und Lindsey Vonn (USA/4).