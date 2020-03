Nach Roter Karte: 8000 Pfund Geldstrafe für Ancelotti

Köln (SID) - Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist in seiner Funktion als Teammanager des FC Everton um eine Sperre herumgekommen. Der Italiener ist nach seiner Roten Karte im Premier-League-Spiel gegen Manchester United (1:1) am vergangenen Sonntag vom englischen Fußballverband FA mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Pfund (rund 9240 Euro) belegt worden. Das berichtet die BBC.

Wird nicht gesperrt: Carlo Ancelotti © SID

Der 60 Jahre alte Fußballlehrer hatte intensiv mit dem Schiedsrichter über ein nicht gegebenes Tor von Dominic Calvert-Lewin diskutiert. "Ich war nicht respektlos", betonte Ancelotti", "so etwas kann am Ende eines Spiels passieren, ich war ein wenig nervös. Der Referee vielleicht auch, wir haben uns freundlich ausgetauscht. Alles kein Problem." Zudem sagte er über seine Verbannung auf die Tribüne: "Es war nicht das erste Mal, und es wird auch das letzte Mal gewesen sein."