Nach Rücktritt als Trainer: Klinsmann verlässt auch Herthas Aufsichtsrat

Berlin (SID) - Für Jürgen Klinsmann ist das Kapitel Hertha BSC beendet. Zwei Tage nach seinem Rückzug als Trainer gab die Klubführung des Fußball-Bundesligisten bekannt, dass Klinsmann auch nicht mehr im Kontrollgremium mitarbeiten wird.

Klinsmann: Hertha soll bald schon international spielen © SID

"Rein technisch ist Herr Klinsmann derzeit nicht Mitglied im Aufsichtsrat, weil sein Mandat ruht. Und er wird nicht mehr in den Aufsichtsrat berufen", sagte Klub-Investor Lars Windhorst.

Klinsmann hatte am 27. November das Traineramt des abstiegsbedrohten Erstligisten übernommen und große Ziele formuliert. Mit zwölf Punkten aus neun Spielen blieb seine Bilanz in der Bundesliga aber bescheiden.

Schon seit Wochen gab es hinter den Kulissen Meinungsverschiedenheiten zwischen Klinsmann und Manager Michael Preetz über die zukünftigen Kompetenzen des Trainers. Am Dienstag zog Klinsmann Konsequenzen und kündigte via Facebook nach nur elf Wochen seinen Rückzug als Hertha-Trainer an.