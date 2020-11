Nach Rückzug von Kopenhagen: Kunstturn-WM 2021 in Kitakyushu

Tokio (SID) - Nach dem pandemiebedingten Rückzug von Kopenhagen sollen die Kunstturn-Weltmeisterschaften 2021 im Oktober im japanischen Kitakyushu ausgetragen werden. Dies gab Morinari Watanabe, Präsident des Weltverbandes FIG, beim Testevent für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio bekannt.

Präsident Morinari Watanabe veranstaltet Konferenz © SID

Direkt im Anschluss an die Turn-WM sollen auch die Welttitelkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik in Kitakyushu stattfinden. Die Kunstturn-Weltmeisterschaften für 2022 und 2023 waren von der FIG bereits an Liverpool und Antwerpen vergeben worden.