Nach Rüffel: DLV-Spitze erwartet "voll" motivierten Harting

Doha (SID) - Unstimmigkeiten ausgeräumt, voller Fokus auf die WM: Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (29) geht laut DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska und Chefbundestrainer Alexander Stolpe mit vollem Elan in die Titelkämpfe der Leichtathleten in Katar. "Ich glaube, dass er sehr motiviert an den Start gehen wird", sagte Gonschinska, der Harting im Anschluss an die deutschen Meisterschaften in Berlin zum Krisengespräch gebeten hatte, am Donnerstag: "Wir haben unsere Kritikpunkte eingebracht, er hat sie nachvollzogen."

Christoph Harting belegte in London Rang sieben © SID

Anfang August hatte Harting seinen Start in Doha offen gelassen, mit despektierlichen Äußerungen über die deutschen Meisterschaften für Aufsehen gesorgt und den Verband kritisiert. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ähnliche Äußerungen, in einer für ihn sehr schwierigen Situation im Vorfeld der deutschen Meisterschaften, heute nicht mehr realisieren würde", sagte Gonschinska: "Ich glaube aber auch, dass er durch die Erfahrungen gut beraten ist, sich auf das, was er eigentlich will, nämlich weit zu werfen, zu fokussieren." Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 habe der Berliner "eine große Vision".

Harting, der mit seinen 66,01 m die Nummer 17 der Welt ist, muss in Doha am Samstag (16.45 Uhr MESZ) zunächst in der Qualifikation ran, das Finale steigt zwei Tage später. Im Trainingslager in Belek habe er einen "sehr positiven" Eindruck hinterlassen, sagte Stolpe, der "einige Gespräche bei einigen Kaffees" mit Harting geführt hat.