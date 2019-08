Nach Schulter-OP: Nationaltorhüterin Schult hofft auf Comeback in diesem Jahr

Frankfurt/Main (SID) - Frauenfußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult vom Doublegewinner VfL Wolfsburg hofft nach ihrer Schulter-Operation auf ein Comeback in den kommenden vier Monaten. "In den kommenden drei, vier Wochen möchte ich ins Lauftraining einsteigen", sagte die 28-Jährige während einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag: "Ich würde mich freuen, wenn ich in diesem Jahr nochmal spielen würde."

Almuth Schult darf sich Hoffnungen auf die WM machen © SID

Bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Frankreich stand Schult trotz ihrer Schulterblessur in allen Partien der DFB-Elf im Tor. Die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg war im Viertelfinale gegen Schweden (1:2) ausgeschieden.