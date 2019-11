Nach Schwarz-Trennung: Mainzer Vereinsidol Thurk nicht mehr Co-Trainer

Mainz (SID) - Nach der Trennung von Cheftrainer Sandro Schwarz hat der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 zunächst auch die Zusammenarbeit mit Vereinsidol Michael Thurk beendet. Die Rheinhessen seien aber bemüht, hieß es in einer Mitteilung von Montag, den bisherigen Co-Trainer "künftig in anderer Funktion in den sportlichen Bereich zu integrieren".

Michael Thurk ist nicht länger Co-Trainer bei Mainz 05 © SID

Schwarz war am Sonntag einen Tag nach der Niederlage gegen Aufsteiger Union Berlin (2:3) entlassen worden. Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Jan-Moritz Lichte und Michael Falkenmayer interimsweise die Trainingseinheiten leiten.