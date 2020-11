Nach Sieg in Brügge: BVB sieht sich für Ligagipfel gerüstet

Brügge (SID) - Borussia Dortmund fühlt sich nach dem lockeren Erfolg in der Champions League beim FC Brügge für den Ligagipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München gut gerüstet. "Wir sind gut drauf. Die beiden besten Mannschaften in Deutschland treffen aufeinander. Wir müssen mutig rangehen, wie im Supercup. Die Bayern werden Respekt haben", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem 3:0 (3:0) beim belgischen Meister bei Sky.

Kehl sieht BVB vor Bayern-Gipfel gut gerüstet © SID

Das Selbstvertrauen nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe F ist beim BVB groß. "Wir wissen, dass wir zu Hause gegen Bayern gewinnen können. Das haben wir mehrere Male bewiesen. Das ist auch das Ziel für Samstag", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji.

Ob Abwehrchef Mats Hummels nach seiner Oberschenkelverletzung dabei sein kann, soll sich laut Kehl erst am Freitag entscheiden. Hummels habe aber "gutes Heilfleisch".