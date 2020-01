Nach Sprung auf Motorhaube: Patriots-Star Edelman festgenommen

Köln (SID) - Julian Edelman, Star-Receiver von Super-Bowl-Gewinner New England Patriots, ist von der Polizei in Beverly Hills aufgrund von Vandalismus vorübergehend festgenommen worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Edelmann soll auf die Motorhaube eines Autos gesprungen sein und habe dabei einen Schaden verursacht, so die Polizei.

Edelman muss sich wegen Vandalismus verantworten © SID

Am 13. April muss sich Edelman, der mit den Patriots in der ersten Play-off-Runde der US-Footballliga NFL gescheitert ist, vor Gericht verantworten. Edelman war in der laufenden Saison der Lieblings-Passempfänger von Star-Quarterback Tom Brady. Der Super-Bowl-MVP fing 100 Pässe für 1117 Yards Raumgewinn und erzielte sechs Touchdowns.