Nach Supercup-Gewinn: Griezmann sieht sich in Treue zu Atletico bestärkt

Tallinn (SID) - Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann sieht sich durch den Gewinn des Supercups in seiner Treue zu Atletico Madrid bestärkt. "Ich bin geblieben, weil wir hier eine gutes Projekt haben. Ich habe Vertrauen in diesen Klub und in den Trainer. Und der Sieg zeigt, dass ich nicht falsch lag", sagte der französische Stürmer nach dem Erfolg des Europa-League-Siegers im Stadtderby gegen den Champions-League-Gewinner Real (4:2 n.V.).

Antoine Griezmann nach dem Supercup-Triumph mit Atletico © SID

Der 27 Jahre alte Griezmann hatte dem spanischen Meister FC Barcelona während der zurückliegenden WM-Endrunde einen Korb gegeben und sich für einen Verbleib in Madrid entschieden.