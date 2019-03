Nach Tätlichkeit gegen den BVB: Herthas Ibisevic für drei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (SID) - Kapitän Vedad Ibisevic wird dem Bundesligisten Hertha BSC länger fehlen. Der Bosnier wurde nach seiner Tätlichkeit am vergangenen Samstag im Spiel gegen Borussia Dortmund (2:3) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Spiele gesperrt. Zudem muss Ibisevic eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. Die Berliner kündigten allerdings an, "fristgerecht Einspruch einzulegen".

Der 34-Jährige hatte BVB-Torwart Roman Bürki in der Nachspielzeit der Partie den Spielball an den Kopf geworfen und in der Folge die Rote Karte gesehen. Ibisevic ist Wiederholungstäter. Es war bereits seine fünfte Rote Karte im 310. Bundesligaspiel.