Nach Tausch: Mönchengladbach, Köln und Augsburg haben Heimrecht im DFB-Pokal

Köln (SID) - Immer mehr Amateurvereine treten ihr Heimrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals an die Profivereine ab. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bestreitet seine Auftaktpartie gegen den Nord-Regionalligisten FC Oberneuland im heimischen Borussia-Park. Auch der 1. FC Köln gegen den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke sowie der FC Augsburg gegen den Oberligisten FC Celle treten in der eigenen Arena an.

DFB-Pokal: 1.FC Köln freut sich über Heimspiel

"Borussia Mönchengladbach hat sich als fairer, sympathischer und pragmatischer Verhandlungspartner erwiesen", so Oberneuland-Pressesprecher Uwe Piehl. Das Heimspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer werde zu einem späteren Zeitpunkt als Freundschaftsspiel nachgeholt.

Altglienicke begründet den Heimrechttausch mit den umfangreichen Corona-Auflagen: "Der enorme Organisationsaufwand wäre in der Kürze der Zeit nicht zu bewältigen gewesen", teilte der Berliner Landespokalsieger auf seiner Internetseite mit.

Die erste Pokalrunde wird vom 11. bis 14. September ausgetragen, einzig die Begegnung von Champions-League-Sieger Bayern München gegen den Fünftligisten FC Düren wird in den Oktober verlegt.