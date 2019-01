Nach Tod von Inter-Fan: Ermittlungen gegen 23 Personen wegen Totschlags

Mailand (SID) - Die italienische Polizei ermittelt übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem Tod eines Fans des Fußball-Erstligisten Inter Mailand nach dem Spiel gegen den SSC Neapel inzwischen gegen 23 Personen wegen Totschlags. Diese werden auch für die Krawalle am 26. Dezember vor dem Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand verantwortlich gemacht, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Gegen 23 Personen wird in Mailand ermittelt © SID

Nach den Ausschreitungen rund um das Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag befinden sich bereits vier Inter-Hooligans in Haft. Ein fünfter Fan der Mailänder wurde unter Hausarrest gestellt. Im Anschluss an das Spiel war ein Inter-Fan von einem Fahrzeug erfasst worden und an den Verletzungen gestorben.