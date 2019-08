Nach Tod von Lambrecht: 4. Etappe der Polen-Rundfahrt neutralisiert

Warschau (SID) - Nach dem Tod des polnischen Radprofis Bjorg Lambrecht am Montag auf der dritten Etappe der Polen-Rundfahrt haben die Organisatoren das vierte Teilstück am Dienstag von Jaworzno nach Kocierz neutralisiert. "Aus Respekt gegenüber Bjorg haben sich die Organisatoren gemeinsam mit der Renn-Jury und den Teams dazu entschlossen, die Etappe zu neutralisieren", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Bjorg Lambrecht erlag seinen Verletzungen © SID

Die Strecke wurde von 173 auf nunmehr 133,7 Kilometer verkürzt, geplante Aktionen entlang der Strecke wurden abgesagt. Einen Tagessieger wird es nicht geben, das Ergebnis fließt auch nicht in die Gesamtwertung ein.

Bjorg Lambrecht war am Montag auf der dritten Etappe schwer gestürzt. Nach Angaben des polnischen Online-Portals Onet fuhr Lambrecht auf dem Teilstück von Chorzow nach Zabrze nach 30 km in eine Betonkonstruktion, nachdem es plötzlich angefangen hatte zu regnen.

Anschließend sei er nach Angaben des Veranstalters zunächst noch auf der Straße liegend reanimiert worden, ehe der Transport in ein Krankenhaus in der polnischen Stadt Rybnik erfolgte. Dort erlag Lambrecht Medienberichten zufolge auf dem Operationstisch seinen Verletzungen.