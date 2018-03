Nach Tod von Ralf Waldmann: Eurosport verzichtet vorerst auf Ersatz

Köln (SID) - Der TV-Sender Eurosport wird bei der Übertragung der Motorrad-WM vorerst keinen Ersatzmann für seinen überraschend verstorbenen Experten Ralf Waldmann benennen. "Der plötzliche und tragische Tod von Ralf trifft unser Team tief. Er ist mit seiner Art und Herzlichkeit nicht zu ersetzen. Wir werden uns die Zeit nehmen, einen würdigen Nachfolger zu suchen", sagte Gernot Bauer, Chef von Eurosport Deutschland.

Eurosport: Kein Ersatz für verstorbenen Waldmann © SID

Waldmann, zweimaliger Vizeweltmeister in der 250er-Klasse, war am vergangenen Wochenende im Alter von nur 51 Jahren in Ennepetal gestorben. Der 20-malige Grand-Prix-Sieger hatte seit 2016 an der Seite von Jan Stecker aus der Boxengasse kommentiert. Die neue Saison beginnt am Sonntag in Katar.

Eurosport wird nach derzeitigem Stand die ersten vier Rennwochenenden umfassend live im Free-TV bei Eurosport 1 zeigen. Auch der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring sowie das Saisonfinale in Valencia sind frei empfangbar. Wie viele der 19 Läufe im Pay-TV-Angebot Eurosport 2 laufen, gab der Sender nicht bekannt.