Nach Touchdown für Deutschland: Johnson widmet Jubel verstorbenem Trainer

München (SID) - Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson von den New England Patriots hat seinen ersten Touchdown in der NFL seinem erst kürzlich verstorbenen Trainer Chris Corprew gewidmet. "Ich habe in der Offseason mit ihm trainiert. Das war ein Dankeschön an ihn", sagte Johnson in einer Videokonferenz: "Er hat mir beigebracht, wie ich Bälle fange."

Jakob Johnson mit Hoffnungen auf NFL-Debüt © SID

Der 25-jährige Stuttgarter hatte in der Nacht auf Montag beim 30:35 gegen die Seattle Seahawks als erst zweiter Deutscher nach Markus Kuhn vor sechs Jahren einen Touchdown in der NFL erzielt. Beim Jubel zeigte der Fullback mit der linken Hand in den Himmel.

Die Erleichterung sei nach dem ersten Touchdown natürlich "groß" gewesen. "Es ist ein Moment, auf den du lange hinarbeitest. Nicht jeder bekommt die Chance, in der NFL einen Touchdown zu scoren", freute sich Johnson.

Sonderlob von Headcoach Bill Belichick habe es aber keines gegeben. "Klar freuen sich die Coaches für dich, weil sie meine Story kennen und sie ungewöhnlich ist", sagte Johnson: "Es ist aber nicht so, dass dir jeder dann vier Tage lang auf die Schulter klopft."

Johnson hatte sich in der Vorsaison über das International Pathway Program (IPP) für nicht-amerikanische Talente einen Kaderplatz bei den Patriots erkämpft.