Nach Tour de France: Buchmann startet in Bochum

Bochum (SID) - Von der Tour de France in den Ruhrpott: Nur eine Woche nach Ende der Frankreich-Rundfahrt wird der deutsche Rad-Shootingstar Emanuel Buchmann (Ravensburg) am 4. August beim Kriterium in Bochum teilnehmen. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, sind neben dem 26-Jährigen vom Team Bora-hansgrohe auch die Tour-Fahrer Andre Greipel (Rostock/Arkea-Samsic), Nils Politt (Köln/Katusha-Alpecin) und Marcus Burghardt (Zschopau/Bora-hansgrohe) am Start.