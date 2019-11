Nach Trainingssturz: Serien-Weltmeister Marquez an der Schulter operiert

Madrid (SID) - Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez wird nach seinem Sturz im MotoGP-Rennen Anfang November in Sepang am Mittwoch an der rechten Schulter operiert. Der 26-Jährige hatte sich in Malaysia bei einem sogenannten Highsider das Gelenk ausgekugelt, war aber trotzdem zum Saisonfinale in Valencia angetreten.

Marc Marquez muss an der Schulter operiert werden © SID

Am ersten von zwei Testtagen am Montag in Jerez war Honda-Werksfahrer Marquez erneut gestürzt und auf die lädierte Schulter gefallen. Ob er bei den Testfahrten Anfang Februar in Sepang antreten kann, ist noch nicht sicher.