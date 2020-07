Nach Trainingsunfall: Zwei Wochen Pause für Quintana

Bogotá (SID) - Radprofi Nairo Quintana muss nach seinem Trainingscrash in seiner kolumbianischen Heimat zwei Wochen pausieren. Beim früheren Giro- und Vuelta-Sieger wurde nach dem Zwischenfall mit einem Auto am Freitag zwar eine Fraktur ausgeschlossen, jedoch eine Entzündung im Knie festgestellt. Die Pause ist ein schmerzhafter Rückschlag für den 30-Jährigen im Hinblick auf die Tour de France (29. August bis 20. September).

Stürzte im Training: Nairo Quintana © SID

"Es ist zum Glück nichts Ernstes, aber ich muss jetzt erstmal abwarten, wie sich mein Knie entwickelt", sagte der Kapitän des französischen Teams Arkea-Samsic. Quintana will wie andere kolumbianische Radprofis, darunter Tour-Titelverteidiger Egan Bernal, im Laufe des Julis per Charterflieger nach Europa reisen. Der reguläre Flugverkehr aus dem südamerikanischen Land in Richtung Europa ist derzeit weitgehend eingestellt.

Laut Arkea-Samsic war am Freitag ein Fahrzeug beim Überholen zu dicht an die Trainingsgruppe herangefahren, weshalb Quintana stürzte. Der Unfall-Verursacher wollte anschließend flüchten, doch das Begleitfahrtzeug der Gruppe stoppte den Fahrer. Mit dabei war auch Quintanas jüngerer Bruder Dayer, der ebenfalls beim französischen Team unter Vertrag steht.