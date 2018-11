Nach Übergriff: Solidarität für homosexuelle Rugby-Legende Thomas

Cardiff (SID) - Nach dem Übergriff auf den schwulen Ex-Kapitän Gareth Thomas setzt die walisische Rugby-Nationalmannschaft ein Zeichen der Solidarität und gegen Homophobie. Am Samstag läuft das Team gegen Südafrika zur Unterstützung des früheren Rekordnationalspielers mit Schnürsenkeln in Regenbogenfarben auf. Das gab der Verband via Twitter bekannt.

Gareth Thomas ist walisischer Rekordnationalspieler © SID

Der 44-jährige Thomas, der seit 2009 offen zu seiner Homosexualität steht, hatte am vergangenen Sonntag in einer Videobotschaft mitgeteilt, dass er in Cardiff Opfer eines Hassverbrechens geworden sei. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, gestand die Tat und entschuldigte sich bei Thomas.