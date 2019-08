Nach Verfehlungen: Golfprofi Olesen von Europa-Tour ausgeschlossen

London (SID) - Der dänische Ryder-Cup-Gewinner Thorbjörn Olesen ist wegen seiner Verfehlungen an Bord eines Flugzeugs vorläufig von der Europa-Tour der Profigolfer ausgeschlossen worden. Ein Sprecher teilte mit, dass der 29-Jährige "bis zum Ende des Gerichtsverfahrens" suspendiert worden sei. Olesen soll auf dem Flug aus den USA nach London laut Medien eine schlafende Frau belästigt, anschließend in den Gang uriniert und sich mit Flugbegleitern angelegt haben.

Olesen wurde von der Europa-Tour ausgeschlossen © SID

Die Londoner Polizei bestätigte später, dass ein 29-Jähriger an Bord festgenommen wurde. "Er wurde in Gewahrsam genommen und nach einer Untersuchung entlassen", sagte ein Polizeisprecher. Olesen, der sich am 21. August vor Gericht erklären muss, habe laut Anwalt Paul Morris "vollumfänglich kooperiert".

Olesen hat auf der Europa-Tour fünf Turniersiege gefeiert. 2018 war er Teil des europäischen Ryder-Cup-Teams, das in Paris die USA bezwungen hatte.