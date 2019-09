Nach Vergewaltigungsvorwürfen: Nike beendet Zusammenarbeit mit Footballstar Brown

Köln (SID) - Der Sportartikelhersteller Nike hat seine Zusammenarbeit mit dem wegen Vergewaltigungsvorwürfen ins Zwielicht geratenen Footballstar Antonio Brown beendet. "Antonio Brown ist kein Nike-Athlet", sagte ein Sprecher des US-amerikanischen Unternehmens der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Angaben machte Nike nicht.

Nike beendet Zusammenarbeit mit Antonio Brown © SID

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Brown waren kurz nach dessen Verpflichtung durch die New England Patriots bekannt geworden. Browns frühere Fitnesstrainerin Britney Taylor beschuldigte den Wide Receiver, sich in den beiden vergangenen Jahren insgesamt dreimal sexuell an ihr vergangen zu haben. Sie reichte im US-Bundesstaat Florida Klage ein.

Brown äußerte sich am Donnerstag erstmals danach im Gespräch mit Journalisten, ging Fragen nach den schweren Anschuldigungen aber aus dem Weg. Er fokussiere sich voll auf den Sport. Brown hat bisher sämtliche Anschuldigungen durch seine Anwälte zurückgewiesen. Ein Vergleichsangebot in Höhe von zwei Millionen Dollar soll er abgelehnt haben.