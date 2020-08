Nach Verkehrsunfall: Vujovic fehlt Füchsen mehrere Wochen

Berlin (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss mehrere Wochen auf Linksaußen Milos Vujovic verzichten. Der 26-Jährige war vergangene Woche beim Fahrradfahren von einem PKW erfasst worden. Dies teilten die Berliner am Montag mit. Nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation in Friedrichshain sei der Neuzugang mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es in einer Mitteilung der Füchse.

Füchse müssen vorerst auf Linksaußen Vujovic verzichten © SID

"Für Milos ist das wie ein zweiter Geburtstag und wir können uns glücklich schätzen, dass der Unfall nicht noch schlimmere Folgen hatte", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.