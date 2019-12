Nach Verlängerung: Klopp will dreieinhalb Jahre nicht über Vertrag sprechen

Berlin (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom Champions-League-Sieger FC Liverpool wünscht sich, dass nach seiner Vertragsverlängerung Ruhe um seine Zukunft einkehrt. "Für die nächsten dreieinhalb Jahre muss da niemand drüber sprechen", sagte der 52-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz, nachdem der Klub früher am Tag die Verlängerung seines Arbeitspapiers um zwei Jahre bis 2024 bekanntgegeben hatte. Wie Klopp weiter sagte, sei auch ein Grund für die Entscheidung gewesen, "dass wir da nicht mehr drüber sprechen müssen".

Klopp wünscht sich Ruhe © SID

Ob er gar seine Karriere in Liverpool beenden werde, wollte er vor dem Ligaspiel gegen den FC Watford am Samstag (13.30 Uhr) nicht sagen. "Für immer? Ich bin nicht sicher. Aber viereinhalb Jahre sind ja 'für immer' im Fußball", so der Deutsche. Im Oktober 2015 war Klopp nach Stationen beim FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund nach Liverpool gekommen. Seither gab es immer wieder Spekulationen darüber, ob er sich ein Engagement als Bundestrainer oder beim FC Bayern München vorstellen könne.