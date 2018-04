Nach Vertragsverlängerung: Kohfeldt will Werder wieder nach oben führen

Bremen (SID) - Trainer Florian Kohfeldt (35) von Werder Bremen will nach seiner Vertragsverlängerung bis 2021 in Zukunft nichts mehr mit dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga zu tun haben. "Wir sollten in den nächsten Jahren nicht nur darüber nachdenken, die Klasse zu halten, sondern deutlich erfolgreicher zu sein", sagte Kohfeldt, der am Dienstag seinen neuen Kontrakt unterschrieben hatte.

Florian Kohfeldt hat mit Werder Bremen ehrgeizige Ziele © SID

Kohfeldt hatte Ende Oktober vergangenen Jahres zunächst auf Interimsbasis das Amt des Cheftrainers bei Werder von Alexander Nouri übernommen. In 18 Spielen unter seiner Regie holte Werder 31 Punkte in der Bundesliga, er führte die Grün-Weißen aus dem Tabellenkeller in das gesicherte Mittelfeld.

Kohfeldt will Werder nun wieder eine unverwechselbare Identität verleihen. "Basierend auf der Qualität der Spieler wollen wir eine Mentalität in das Team und den Verein bekommen, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Das ist eines der vorrangigen Ziele", sagte er, es gehe darum "immer wieder die Gier zu haben, uns weiter zu entwickeln".

Angreifer Max Kruse begrüßte die Vertragsverlängerung von Kohfeldt. "Die letzten Monate zeigen, was er aus der Mannschaft herausholt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Besetzung", sagte der 30-Jährige vor der Partie bei Hannover 96 am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport-Player).

Sportchef Frank Baumann warnte trotz der guten Ergebnisse zuletzt vor zu schneller Zufriedenheit: "Wir haben unsere Situation deutlich verbessert, sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir dürfen nicht nachlassen, sonst kann der positive Trend schnell andersherum gehen."