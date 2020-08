Nach Verzicht auf US Open: Nadal lässt Start bei French Open offen

München (SID) - Rafael Nadal, Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, lässt nach seinem Verzicht auf die US Open in New York (ab 31. August) auch seine Teilnahme an den French Open in Paris (ab 27. September) offen. Der Spanier erklärte am Dienstag während einer virtuellen Pressekonferenz aus Mallorca, er werde seine Entscheidung auch im Falle von Roland Garros anhand der aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen.

Rafael Nadal lässt Start bei den French Open offen © SID

"Ich werde mich auf die Sandplatzsaison in Europa vorbereiten, und wenn die Zeit gekommen ist, werden wir sehen, wie die Situation in Europa ist und ob alles unter Kontrolle ist oder nicht, und danach werde ich meine Entscheidung treffen", sagte Nadal. Die Sandplatzsaison in Europa soll eine Woche nach dem Ende der US Open (bis 13. September) mit dem Masters-Turnier in Rom (ab 20. September) beginnen.

Nadal ist in New York und Paris jeweils Titelverteidiger. In Roland Garros, wo er mit zwölf Titeln Rekordsieger ist, war er seit 2005 durchgehend am Start. Mit bislang 19 Titeln bei den vier Grand Slams benötigt er noch einen, um mit Rekordhalter Roger Federer (Schweiz) gleichzuziehen. Federer tritt in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht mehr an.