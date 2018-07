Nach Viertelfinaleinzug: Uruguay bangt um Matchwinner Cavani

Sotschi (SID) - Uruguay bangt nach dem 2:1-Sieg im WM-Achtelfinale gegen Europameister Portugal um Matchwinner Edinson Cavani. Der zweifache Torschütze musste bei der Partie am Samstagabend in Sotschi verletzt ausgewechselt werden und steht für das Viertelfinale am Freitag in Nischni Nowgorod (16.00 Uhr MESZ) gegen Frankreich auf der Kippe.

Uruguay bangt vor WM-Viertelfinale um Einsatz von Cavani © SID

"Er ist verletzt und hat Schmerzen. Wir wissen nicht, wie schwer es ist. Wir sind besorgt", sagte Uruguay-Coach Oscar Tabarez auf der Pressekonferenz und kündigte für Sonntag eine eingehende Untersuchung des Starangreifers von Paris St. Germain an. Cavani selbst hatte sich unmittelbar nach dem Spiel ebenfalls zurückhaltend geäußert. "Ich hoffe, es ist nichts Ernstes", sagte er, "mein Knie, mein Schienbein. Ich habe da einen Schlag abbekommen. Mal sehen."

Mit zwei wunderschönen Treffern (6./62.) hatte Cavani sein Team fast im Alleingang in die nächste Runde geschossen. Seine Tore Nummer zwei und drei beim Turnier in Russland lassen Uruguay vom dritten WM-Titel nach 1930 und 1950 träumen.