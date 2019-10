Nach WM-Bronze: Krause peilt jetzt eine Olympia-Medaille an

Doha (SID) - Gesa Felicitas Krause (Trier) peilt nach ihrem Bronze-Lauf über 3000 m Hindernis bei der Leichtathletik-WM in Doha jetzt auch eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an. "Das ist mein Traum", sagte die 27-Jährige: "Dass das schwer wird, ist klar. Es war auch hier schwer. Auf dem Papier hat mir Bronze nicht gehört."

Krause strebt nun eine Olympia-Medaille an © SID

Die Wiederholung ihres Bronze-Coups von 2015 macht Krause "stolz und ich versuche, das im nächsten Jahr zu wiederholen", sagte die Europameisterin. Krause war am Montagabend in der deutschen Rekordzeit von 9:03,30 Minuten hinter der neuen Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech aus Kenia (8:57,84) und Titelverteidigerin Emma Coburn aus den USA (9:02,35) ins Ziel gelaufen und hatte damit die erste Medaille für das deutsche Team in Katar geholt.

"Das ist jetzt die größte Belohnung, die man sich wünschen kann. Ich habe in den letzten neun Monaten sehr konsequent gelebt", sagte Krause, die sich seit Ende Oktober keinen freien Tag gegönnt hatte: "Kein Alkohol, fast keine Süßigkeiten, ich bin jemand, der sehr streng mit sich selbst ist. Aber ich freue mich auch auf die Zeit, in der man sich etwas gönnen darf. Jetzt mache ich erst einmal Urlaub mit meinem Freund. Einfach die Seele baumeln lassen, intuitiv entscheiden. Darauf freue ich mich." Und dann beginnt schon wieder die Vorbereitung auf Tokio.