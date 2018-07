Nach Wagner: Auch Bonga erhält Lakers-Vertrag

Los Angeles (SID) - Basketball-Talent Isaac Bonga wechselt etwas überraschend bereits in diesem Sommer zu den Los Angeles Lakers in die nordamerikanische Profiliga NBA. Wie der 16-malige Meister am späten Freitagabend mitteilte, erhält der 18 Jahre alte Guard von Bundesligist Frankfurt Skyliners einen Rookie-Vertrag beim Klub von Superstar LeBron James und Landsmann Moritz Wagner.

Isaac Bonga verlässt die Frankfurt Skyliners © SID

Bonga, der im Juni an Position 39 gedraftet worden war, soll bereits am Samstag erstmals für die Lakers in der Summer League gegen die Philadelphia 76ers in Las Vegas auflaufen. Eigentlich wurde erwartet, dass Bonga mindestens ein weiteres Jahr in Frankfurt spielt.

Wagner (21), der in der Talente-Lotterie bereits in der ersten Runde an Position 25 von den Lakers gezogen worden war, absolvierte bereits drei Summer-League-Partien für die Kalifornier und überzeugte zuletzt unter anderem mit einem Double-Double.