Nach Zuschauer-Ansturm in den Pyrenäen - Arndt appelliert an Vernunft der Fans

La Rochelle (SID) - Nikias Arndt (Buchholz) vom deutsch-lizenzierten Profi-Radrennstall Sunweb hat das Verhalten der Fans bei den beiden Pyrenäen-Etappen der Tour de France am Wochenende kritisiert. "Es war teils ein wenig enttäuschend. Ich hätte mir von den Zuschauern ein bisschen mehr Verständnis gewünscht, dass sie uns Fahrer mehr schützen", sagte der 28-Jährige dem SID: "Ich appelliere an die Fans und hoffe, dass sie uns in den nächsten Tagen besser unterstützen."

Trotz Corona tummeln sich die Fans auf den Straßen © SID

Er habe generell nichts dagegen, wenn die Zuschauer an die Strecke kämen, "aber es wäre gut, wenn sich nicht so große Pulks bilden, sondern sie sich wenigstens ein bisschen verteilen und eine Maske auf haben", sagte Arndt.

Den berüchtigten Peyresourde bevölkerten am Samstag Menschenmassen nahezu wie in Vor-Corona-Zeiten, Fans rückten dicht an die Fahrer heran. Die überwiegende Mehrheit trug dabei Masken, ein geringer Prozentsatz trotz eindringlicher Mahnungen aber eben nicht.

Für Arndt standen vor allem die vielen heißblütigen baskischen Fans im Mittelpunkt. "Es ist für sie auch keine einfach Zeit, deswegen könnte man denken, dass sie das ein bisschen mehr verstehen", beklagte Arndt.

Am Montag stand die dritte Corona-Testreihe der Tour 2020 an. Zwei positive Fälle unter den 30 Mitgliedern einer Mannschaft führen zum Ausschluss des kompletten Teams. Arndt und Sunweb waren um 12.45 Uhr an der Reihe. Bei einem positiven Befund wird die entsprechende Person ein zweites Mal getestet, um ein falsches Testergebnis auszuschließen.