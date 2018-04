Nach brisantem Interview: Schalke suspendiert Max Meyer

Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 hat Nationalspieler Max Meyer nach dessen öffentlichen Mobbing-Vorwürfen suspendiert. Das teilte der Tabellenzweite der Bundesliga am Montag mit. Am Morgen war ein Interview Meyers in der Bild-Zeitung erschienen, in dem er klagte, er fühle sich auf Schalke schlecht behandelt. Seinen Sportvorstand Christian Heidel griff er scharf an.

Max Meyer ist von Schalke 04 suspendiert worden © SID

Heidel konterte: "Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Noch mehr als die unzutreffenden Behauptungen stören uns die Mobbing-Vorwürfe, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Schalke 04 hat sich gegenüber Max Meyer immer korrekt verhalten."

Meyer (22 Jahre, vier Länderspiel-Einsätze) bestritt für Schalke in der laufenden Saison 24 Bundesliga-Spiele. An den vergangenen sieben Spieltagen saß er viermal 90 Minuten auf der Bank. Am Samstag beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach fehlte er offiziell wegen einer Fußverletzung. Meyer widersprach dieser Darstellung: Er habe seit Donnerstag zur Verfügung gestanden.

Ein Angebot zur Vertragsverlängerung hatte der Mittelfeldspieler abgelehnt.