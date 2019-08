Nach drei EM-Medaillen: Schneider und Showtime Nummer drei der Welt

Köln (SID) - Nach ihren drei Medaillen bei der EM in Rotterdam haben sich Dorothee Schneider und ihr Wallach Showtime erstmals auf Platz drei der Dressur-Weltrangliste verbessert. Schneider ist damit die zweitbeste Dressurreiterin der Welt, denn vor ihr belegt die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Bella Rose und Weihegold die Plätze eins und zwei.

Werth hatte in Rotterdam ihre EM-Titel 18 bis 20 gewonnen. Schneider gehörte zur siegreichen deutschen Equipe in der Mannschaftswertung und wurde im Grand Prix Special und in der Kür jeweils knapp hinter Werth Zweite.

In der Dressur werden Reiter und Pferd gemeinsam gelistet, im Springen und in der Vielseitigkeit zählen unabhängig vom Pferd nur die Ergebnisse des Reiters.