Nach drei Niederlagen in Serie: Wagner und Bonga siegen mit Washington

Köln (SID) - Die Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga haben mit den Washington Wizards in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie feierte das Team um das deutsche Duo einen 119:113-Sieg gegen die Philadelphia 76ers. Wagner kam dabei auf fünf Punkte und elf Rebounds, Bonga steuerte zwei Zähler zum siebten Saisonsieg der Wizards bei.