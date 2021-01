Nach negativem Test: Real-Trainer Zidane gegen Osasuna auf der Bank

Madrid (SID) - Trainer Zinedine Zidane kann den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid nun doch im Ligaspiel bei CA Osasuna am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) betreuen. Der Starcoach hat nach engem Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person einen negativen Test abgelegt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus dem Umfeld des Vereins.

Zidane wird gegen Osasuna doch an der Seitenlinie stehen © SID

Demnach habe die Liga bereits zugestimmt, dass Zidane seinen Job am Wochenende wie gewohnt ausüben kann. Zuvor war berichtet worden, dass Zidanes Co-Trainer David Bettoni die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Toni Kroos als Stellvertreter seines Chefs betreuen könnte.