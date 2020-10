Nach positivem Test: Rossi fehlt auch beim Grand Prix von Teruel

Köln (SID) - Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi (Italien) wird nach seinem positiven Coronatest auch den Grand Prix von Teruel am kommenden Wochenende verpassen. Das gab Rossis Rennstall Yamaha am Sonntag bekannt, an dem der 41-Jährige beim Grand Prix von Aragon auf identischer Strecke in Alcaniz ebenfalls fehlte.

Motorrad: Rossi positiv auf Corona getestet © SID

Der MotoGP-Pilot hatte am Donnerstag selbst sein positives Testergebnis bekannt gemacht, "The Doctor" begab sich in häusliche Isolation. Das auf Teruel folgende Rennen ist der Grand Prix von Europa in Valencia am 8. November. Dort wird Rossi wahrscheinlich wieder starten.