Nach sechs Jahren DTM: BMW-Pilot Farfus geht in den GT-Sport

München (SID) - Rennfahrer Augusto Farfus verabschiedet sich nach sechs Jahren aus der DTM und wechselt in den GT-Sport. Der Brasilianer, der zwischen 2012 und 2018 für BMW in der DTM 104 Rennen bestritt und vier Siege feierte, wird in der kommenden Saison für den bayerischen Hersteller in der FIA World Endurance Championship (FIA WEC) an den Start gehen. Außerdem plant der 35-Jährige Teilnahmen am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und dem FIA GT World Cup in Macau.

"Ich habe mir die Entscheidung, der DTM den Rücken zu kehren, natürlich nicht leicht gemacht. Es ist die wohl beste Tourenwagenserie der Welt", sagte Farfus: "Wer mich kennt, der weiß jedoch auch, wie sehr ich auch den GT-Sport liebe. Ich habe gespürt, dass ich nun ein neues Kapitel aufschlagen sollte."