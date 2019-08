Nach sexistischen Anfeindungen: UEFA lädt Schiedsrichterinnen zum Supercup ein

Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat zwei italienische Schiedsrichterinnen, die jüngst Opfer sexistischer Anfeindungen geworden waren, zum Supercup zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea am Mittwoch nach Istanbul eingeladen. "Wir verurteilen jegliche Art von Sexismus, Diskriminierung, herabwürdigendem oder missbräuchlichem Verhalten gegenüber weiblichen Unparteiischen auf Schärfste", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

UEFA-Präsident Ceferin sucht Dialog mit Ligen und Klubs © SID

Annalisa Moccia und Giulia Nicastro standen als Schiedsrichterassistentin und Schiedsrichterin bei Spielen in der nationalen Liga im Einsatz, als ein Fernsehkommentator und ein Spieler sexistische Verhaltensweisen und Bemerkungen an den Tag gelegt hatten. Den Schiedsrichterinnen gebühre der höchste Respekt "für ihren wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Frauenfußballs sowie zum Wachstum des Fußballs in Europa im Allgemeinen", betonte Ceferin.